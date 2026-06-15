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OMÜ'lü judocudan uluslararası şampiyonluk

OMÜ'lü judocudan uluslararası şampiyonluk
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Ondokuz Mayıs Üniversitesi öğrencisi Oğulcan Koçboğa, Kuzey Makedonya'daki International Judo Tournament Struga Open'da altın madalya kazandı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümü 2. sınıf öğrencisi Oğulcan Koçboğa, Kuzey Makedonya'da düzenlenen International Judo Tournament Struga Open'da gösterdiği performansla altın madalyanın sahibi oldu.

Uluslararası düzeyde çok sayıda sporcunun katıldığı organizasyonda başarılı müsabakalar çıkaran Koçboğa, rakiplerini geride bırakarak şampiyonluğa ulaştı ve kürsünün en üst basamağında yer aldı. Elde ettiği başarıyla hem ülkesini hem de Ondokuz Mayıs Üniversitesi'ni uluslararası arenada başarıyla temsil eden Oğulcan Koçboğa, önemli bir başarıya imza atarak üniversite camiasına gurur yaşattı.

OMÜ yönetimi, Koçboğa'yı uluslararası turnuvada elde ettiği şampiyonluktan dolayı tebrik edip, spor yaşamında başarılarının devamını diledi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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