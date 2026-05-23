Milli karateci Ömer Faruk Yürür'ün Avrupa şampiyonluğu mutluluğu Açıklaması

Avrupa Karate Şampiyonası'nı erkekler kumite 75 kiloda altın madalyayla tamamlayan milli sporcu Ömer Faruk Yürür, yaşadığı mutluluğu dile getirdi.

Almanya'nın Frankfurt kentinde devam eden organizasyonda Fransa'dan Kilian Cizo'yu 6-0'la geçerek adını zirveye yazdıran Ömer Faruk Yürür, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kariyerinin büyüklerde ilk Avrupa şampiyonluğunu elde ettiğini aktardı.

Yaklaşık 7-8 aydır yoğun bir şekilde çalıştığını kaydeden milli sporcu, "Hepsi bu altın madalya için. Her zaman ülkem adına en iyi zaferleri elde etmek için çabaladım. Bu madalya hem rüyalarıma hem kabuslarıma girmişti. Avrupa Şampiyonası ile ilgili o kadar çok rüya görüyordum ki her gün anneme anlatıyordum. Sonunda gerçekleşti. Çok mutluyum. Zaten Fransız rakibimi tanıyordum. İyi bir şekilde analiz ettik, gerekeni yaptık ve madalya bizim oldu." ifadelerini kullandı.

Yürür, yarın çıkacakları takım finali için de büyük heyecan duyduklarını sözlerine ekledi.

Başkan Taşdemir: "Bugün görevini yerine getirdi"

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Ercüment Taşdemir, Ömer Faruk Yürür'ü altın madalya için kutlayan ilk isim olurken, "Burada uzun yıllar süren bir sebat, emek var. Bugün görevini yerine getirdi. Kalan finallerimiz için de itici bir güç olacak. Buradan daha fazla altın madalyayla döneceğiz." diye konuştu.

Erkekler kumite +84 kilo finalinde kaybeden Uğur Aktaş'ın sakatlığına rağmen altın madalya maçına çıktığını aktaran Taşdemir, "Bacağında yırtık var. Gerçekten pozitif bir sporcu. Burada elinden geleni yaptı. Biliyorsunuz Uğur, olimpiyat üçüncüsü bir sporcumuz. Olimpiyatlar sonrası bir takım ailevi sorunlarla boğuştu. O sıkıntıları atlatıp, kendi içinden bir canavar çıkardı. Gerçekten bugün yaptığı iş, Avrupa ikinciliği çok önemli. Tabii ki ondan daha büyük başarılar bekliyoruz." şeklinde görüş belirtti.