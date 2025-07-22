Ömer Faruk Dayıoğlu, FISU 2025 Dünya Yaz Üniversite Oyunları'nda Gümüş Madalya Kazandı
Milli tekvandocu Ömer Faruk Dayıoğlu, Almanya'da düzenlenen FISU 2025 Dünya Yaz Üniversite Oyunları'nda 63 kiloda gümüş madalya elde etti. Finalde Kazak rakibine yenilen Dayıoğlu, Türkiye'yi başarılı bir şekilde temsil etti.
Milli tekvandocu Ömer Faruk Dayıoğlu, FISU 2025 Dünya Yaz Üniversite Oyunları'nda (Universiade) gümüş madalyanın sahibi oldu.
Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin açıklamasına göre Almanya'nın Rhine-Ruhr şehrinde devam eden oyunlarda Türkiye'yi tekvandoda temsil eden Ömer Faruk Dayıoğlu, 63 kiloda Norveçli Kristian Storsul Borgen'i 2-0 mağlup ederek finale yükseldi.
Final müsabakasında Kazakistanlı rakibi Samirkhon Ababakirov'a yenilen Ömer Faruk Dayıoğlu, gümüş madalya elde etti.
Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor