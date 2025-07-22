Ömer Faruk Dayıoğlu, FISU 2025 Dünya Yaz Üniversite Oyunları'nda Gümüş Madalya Kazandı

Milli tekvandocu Ömer Faruk Dayıoğlu, FISU 2025 Dünya Yaz Üniversite Oyunları'nda (Universiade) gümüş madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin açıklamasına göre Almanya'nın Rhine-Ruhr şehrinde devam eden oyunlarda Türkiye'yi tekvandoda temsil eden Ömer Faruk Dayıoğlu, 63 kiloda Norveçli Kristian Storsul Borgen'i 2-0 mağlup ederek finale yükseldi.

Final müsabakasında Kazakistanlı rakibi Samirkhon Ababakirov'a yenilen Ömer Faruk Dayıoğlu, gümüş madalya elde etti.