Basketbol Avrupa Ligi şampiyonu Olympiakos, kupasını aldı

Basketbol Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde Olympiakos, Real Madrid'i 92-85 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Kupa töreni Atina'da yapılırken, Evan Fournier MVP seçildi.

Basketbol Avrupa Ligi Dörtlü Final şampiyonluk maçında İspanya temsilcisi Real Madrid'i 92-85 mağlup ederek şampiyon olan Olympiakos, kupasını aldı.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen Dörtlü Final organizasyonunun ardından kupa töreni gerçekleştirildi.

Seremonide ilk olarak Real Madrid'e ikincilik ödülü verildi. Ödülü takım kaptanı Sergio Llull aldı.

Taraftarı önünde şampiyonluğa ulaşan Olympiakos'un oyuncuları ile teknik ekibine şampiyonluk ödülleri takdim edildi. EuroLeague Başkanı Dejan Bodiroga, şampiyonluk kupasını kaptan Kostas Papanikolaou'ya verdi.

Yunan oyuncunun kupayı havaya kaldırmasının ardından Telekom Center'da büyük bir coşku yaşandı. Oyuncular ve taraftarlar, şampiyonluğu Queen'in "We Are The Champions" şarkısı eşliğinde kutladı.

Dörtlü Final'in MVP'si Fournier

Olympiakos'un Fransız oyuncusu Evan Fournier, Dörtlü Final'in En Değerli Oyuncusu (MVP) seçildi.

Fournier, final maçında kaydettiği 20 sayıyla galibiyette ve şampiyonlukta önemli rol oynadı.

Kaynak: AA / Emre Doğan
