Basketbol Avrupa Ligi'nde Olympiakos, Real Madrid'i 102-88 yenerek play-off'u garantileyen ilk takım oldu. Yunan ekibi, ilk yarıyı 49-42 önde kapatarak etkileyici bir performans sergiledi.

Olympiakos'ta Tyler Dorsey 37 sayı, 5 asist, Sasha Vezenkov 26 sayı, 9 ribauntla oynarken, Real Madrid'de Trey Lyles 22 sayı, 5 ribaunt kaydetti.

