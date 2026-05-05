Basketbol Avrupa Ligi'nde Monaco karşısında play-off serisini 3-0 kazanan Yunan ekibi Olympiakos, Dörtlü Final'e yükselen ilk takım oldu.

Serinin üçüncü maçında Gaston Medecin Salonu'nda Monaco'ya konuk olan Olympiakos, rakibini 105-82 mağlup etti ve seriyi 3-0 kazandı.

Yunan ekibi, Dörtlü Final'de Fenerbahçe Beko-Zalgiris eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Olympiakos'ta Evan Fournier 22 sayı, 5 asist, 2 ribaunt, Alec Peters 18 sayı, 6 ribauntla oynarken, Monaco'da Matthew Strazel 21, Jaron Blossomgame 19 sayı kaydetti.

Gecenin diğer maçında Real Madrid'i 76-69 mağlup eden Hapoel IBI Tel Aviv, ilk galibiyetini alarak seride durumu 2-1 yaptı. Serinin dördüncü maçı, 7 Mayıs Perşembe günü oynanacak.

Serilerinde 3 galibiyete ulaşan takımlar, Yunanistan'ın başkenti Atina'nın ev sahipliği yapacağı Dörtlü Final'e kalacak.