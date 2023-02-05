Olmadıkları masa yok! Fenerbahçe ve Galatasaray bu kez Zaniolo yarışında

Süper Lig'in devleri Fenerbahçe ve Galatasaray'ın oldukça ilgi gösterdiği Nicolo Zaniolo, futbol hayatına İstanbul'da devam etmek istiyor. Roma, oyuncusunu kiralık olarak değil, bonservisle göndermeye sıcak bakıyor.

İtalya Serie A ekiplerinden Roma'nın 23 yaşındaki on numarası Nicolo Zaniolo, futbol hayatına İstanbul'da devam etmek istiyor. Roma ile bu sezon ligde 13 maçta görev yapan ofansif orta saha oyuncusu Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gündemine geldi. İki takım da Zaniolo'yu kadrosuna katmak isterken; Roma, oyuncusunu kiralık olarak göndermeye sıcak bakmıyor.

30 MİLYONU REDDETTİ

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Bournemouth, oyuncu için 30 milyon Euro teklif etmiş, ancak Zaniolo, kümede kalma mücadelesi veren İngiliz ekibinin teklifini geri çevirmişti.

EZELİ RAKİPLER DEVREYE GİRDİ

İtalyan devi Roma, yetenekli futbolcusu için 30 milyon Euro ve altındaki teklifleri kabul etmeyecek. Zaniolo'nun transferi için Galatasaray ve Fenerbahçe ile görüşme halinde olan İtalyan ekibi, oyuncuyu kesinlikle kiralık olarak göndermek istemiyor. İtalyan basınında yer alan haberlere göre ise Galatasaray, bu transferde ezeli rakibi Fenerbahçe'ye göre daha avantajlı durumda bulunuyor.

KARİYERİNE İSTANBUL'DA DEVAM ETMEK İSTİYOR

23 yaşındaki on numara, İngiltere'den gelen teklifi reddetti. Oyuncu, kariyerine İstanbul'da devam etmek istiyor. Süper Lig'de İstanbul ekiplerinde forma giymeyi fırsat olarak gören Zaniolo, Roma'da kalmak istemiyor.

KADRO DIŞI KALDI

Aldığı psikiyatri raporu ile AS Roma'da idmanlara çıkmayan İtalyan oyuncu Nicolo Zaniolo, Bournemouth'un yaptığı 30 milyon Sterlin'lik teklifin rağmen takımdan ayrılmadığı için kadro dışı bırakıldı.