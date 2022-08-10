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Olimpiyat şampiyonu boksör Busenaz Sürmeneli'nin hayatı kitaplaştırıldı

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Olimpiyat şampiyonu boksör Busenaz Sürmeneli'nin hayatı kitaplaştırıldı

Türkiye'ye kadınlarda 17 yıl sonra olimpiyat altın madalyası kazandıran milli boksör Busenaz Sürmeneli'nin hayat hikayesi ve başarıları, gazeteci yazar Ersin Şiyhan tarafından kitaplaştırıldı.

Türkiye'ye kadınlarda 17 yıl sonra olimpiyat altın madalyası kazandıran milli boksör Busenaz Sürmeneli'nin hayat hikayesi ve başarıları, gazeteci yazar Ersin Şiyhan tarafından kitaplaştırıldı.

Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonu milli boksör Busenaz Sürmeneli'nin biyografisinin konu aldığı 'Altın Yumruk Busenaz Sürmeneli' adlı kitap, gazeteci yazar Ersin Şiyhan imzasıyla Profil Kitap aracılığıyla yayımlandı. Bu kitap aynı zamanda Şiyhan'ın ikinci kitabı oldu. Kitapta Sürmeneli'nin çocukluğu, Antrenörü Cahit Süme tarafından boksa yönlendirilmesi, yaşadığı zorluklar, elde ettiği başarılar akıcı bir dille okurlara aktarıldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 'Asla Pes Etmek Yok' sloganının yer aldığı kitabın ön sözünü kaleme aldı. Kasapoğlu yazısında sporun, sporcuların sadece kendilerini değil takipçileri olan milyonları da derinden etkileyen bir olgu olduğunu belirterek, Türkiye'nin son yıllarda spora ve sporcuya yaptığı yatırımlar sayesinde önemli başarılar elde ettiğini söyledi. Sürmeneli'nin olimpiyat altın madalyası kazandığı Tokyo Olimpiyatları'nda karşılaşmaları bizzat yerinde takip ettiğini hatırlatan Bakan Kasapoğlu, "Busenaz, 'Çocukluk hayalim avuçlarımın içinde' derken aslında sadece kendi hayalini gerçekleştirmekle kalmamış, bu toprakların çocukları için güçlü bir ilham kaynağı olmuştur. Onun Karadeniz'in bağrından şampiyonluk kürsülerine uzanan hikayesi, nesiller boyu takdir, gurur ve hayranlıkla hatırlanacaktır" ifadelerini kullandı.

Kitabın son bölümünde ise Busenaz'ın, olimpiyat altın madalyasını söz verdiği üzere Şehit Eren Bülbül'ün mezarına götürdüğü aktarıldı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor

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