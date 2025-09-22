Haberler

Olimpik Marsilya, PSG'yi 1-0 Mağlup Etti

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde Olimpik Marsilya, kötü hava koşulları nedeniyle ertelenen maçta Paris Saint-Germain'i 1-0 mağlup etti. Marsilya, Naif Aguerd'ın 5. dakikada attığı golle galip geldi ve ligdeki puanını 9'a çıkarırken, PSG sezonun ilk yenilgisini aldı.

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde oynanan 5. hafta maçında Olimpik Marsilya, sahasında Paris Saint-Germain'i ( Psg ) 1-0 mağlup etti.

Velodrome Stadı'nda dün oynanması planlanan ancak kötü hava koşulları nedeniyle bugüne ertelenen mücadeleyi ev sahibi ekip, 5. dakikada Naif Aguerd'ın attığı golle 1-0 kazandı.

Bu sezon ligdeki ilk yenilgisini yaşayan PSG 12 puanda kalırken, Olimpik Marsilya, 9 puana yükseldi.

Kaynak: AA / Yunus Kaymaz - Spor
