Olimpik Marsilya, PSG'yi 1-0 Mağlup Etti
Fransa Birinci Futbol Ligi'nde Olimpik Marsilya, kötü hava koşulları nedeniyle ertelenen maçta Paris Saint-Germain'i 1-0 mağlup etti. Marsilya, Naif Aguerd'ın 5. dakikada attığı golle galip geldi ve ligdeki puanını 9'a çıkarırken, PSG sezonun ilk yenilgisini aldı.
Kaynak: AA / Yunus Kaymaz - Spor