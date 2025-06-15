Ole Gunnar Solskjaer'den transfer telefonu: Beşiktaş'a transfer ol

Ole Gunnar Solskjaer'den transfer telefonu: Beşiktaş'a transfer ol
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Napolili futbolcu Zambo Anguissa'yı kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer devreye girerek oyuncuya telefon açtı. Norveçli hoca, yıldız isme Beşiktaş'a transfer olması yönünde çağrıda bulundu.

Beşiktaş'ta orta saha transferinde çalışmalar sürüyor. Siyah-beyazlılarda bu bölgeye en güçlü aday Zambo Anguissa olurken teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer bu transferde devrey girdi.

ANGUISSA'YA TRANSFER TELEFONU

A Spor'un haberine göre; Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Frank Zambo Anguissa ile telefonda transfer görüşmesi gerçekleştirdi. Norveçli hocanın Kamerunlu hocaya Beşiktaş'a transfer olması yönünde çağrı yaptığı belirtilirken, 29 yaşındaki oyuncunun da Beşiktaş'a transfer olmaya sıcak baktığını aktarıldı.

Ole Gunnar Solskjaer'den transfer telefonu: Beşiktaş'a transfer ol

BEŞİKTAŞ'IN YENİ TEKLİFİ

Öte yandan Beşiktaş, Anguissa için yeni bir teklifte bulundu. Siyah-beyazlılar, 10 milyon euro olan ve kabul edilmeyen ilk teklifini 14+4 milyon euro olarak revize etti.

SEZON PERFORMANSI

Geride kalan sezonda Napoli'de 37 maça çıkan yıldız orta saha bu maçlarda 6 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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