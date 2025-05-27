Olaylı maç sonrası TFF'den ilk açıklama: Hükmene doğru giden bir süreç var

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, yarıda kalan Elazığspor - Vanspor FK maçında yaşananlarla ilgili açıklama yaptı.

OLAYLI MAÇ YARIDA KALDI

2. Lig yükselme play-off karşılaşmasında Elazığspor, Elazığ Atatürk Stadyumu'nda dün akşam Vanspor FK'yı konuk etti. Saat 20.00'da başlayan karşılaşmayı Ümit Öztürk yönetti. Karşılaşmanın 2'nci yarısında, 56'ncı dakikada yardımcı hakem Murat Temel'in kafasına, tribünden atılan yabancı cisim isabet etmişti. Ardından Ümit Öztürk, yardımcı hakemler Murat Temel ve Kadir Beyaz ile birlikte soyunma odasına gitmişti. Bir süre sonra da futbolcular soyunma odalarına geçti. Bu sırada tribünler boşaltıldı. Ardından maçın tatil edildiğini duyurulmuştu.

"HÜKMENE DOĞRU GİDEN SÜREÇ VAR"

Otyakmaz, Elazığspor ile Vanspor FK arasında oynanan maç hakkında, "Elazığspor-Vanspor FK maçı hapimizi üzdü. 4. Hakem yana geçip maça devam edilecekti. Ancak kafasından yaralanan yan hakem, saygınlık hissi ve baş dönmesi yaşadığı için iptal oldu. Artık hükmene doğru giden süreç var. Futbolumuza hiç yakışmayan olay yaşandı. Tekrarı olmaması için hareket edeceğiz" ifadelerini kullandı.