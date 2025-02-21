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Olay adam yine sahnede! Derbi öncesi tansiyonu zirve yaptıracak görüntü

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Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Mert Hakan Yandaş, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında dikkat çeken bir hareketle gündeme geldi. Yandaş, Anderlecht maçı öncesi Fenerbahçe taraftarlarının Galatasaray'a yönelik küfürlü tezahüratlara ağzını kapatarak eşlik etti. O anlar kısa sürede viral oldu.

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mert Hakan Yandaş, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında, Anderlecht ile oynanan mücadele öncesinde dikkat çeken bir hareket yaptı.

AĞZINI KAPATARAK EŞLİK ETTİ

Müsabaka öncesi taraftarlar, Galatasaray'a yönelik küfürlü tezahüratlar yaparken, Mert Hakan Yandaş bu tezahürata ağzını kapatarak eşlik etti. Bu anlar sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından büyük bir tepkiyle karşılandı.

VİRAL OLDU

Futbol dünyasında rekabetin her zaman yüksek olduğu bilinse de, Mert Hakan'ın bu hareketi Galatasaray taraftarları için oldukça provokatif bir tutum olarak değerlendirildi. Derbi öncesinde yaşanan bu gerilim, futbolseverler arasında büyük bir merak uyandırırken, o anlar kısa sürede viral oldu.

Olay adam yine sahnede! Derbi öncesi tansiyonu zirve yaptıracak görüntü
Kaynak: Haberler.com / Spor
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Yorumlar (33)

Haber YorumlarıMevlut123:

Bu adam futbol tarihin en zeki olmayan,çevik hiç olmayan,ahlakın hiç uğramadığı ender kişilerden

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Haber YorumlarıMESUT Korkmaz:

insllah bu sefer bunun oyunlarına gelmez taraftar. Kaale alınacak bir adam bile değil.

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Haber YorumlarıVATAN SEVER:

bir FENERBAHÇE taraftarı olarak hiç sevmediğim asla da sevmeyecem takım galatasaray ama bir futbolcu asla bu şekilde davranmamalı birlikte milli takımda oda arkadaşlığı yapıyorsunuz

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Haber YorumlarıCENGİZ B.:

YAPTIĞINIZ TAMAMEN PROVAKATÖRLÜK... ??????

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Haber Yorumlarımehmet zeki çifçi:

eskiden bir futbolcu küfür etmekten çekinirdj. topluma kötü örnek olmayalım diye. ama şimdi küfür eden futbolcu alkislaniyo. iste bu toplumun ahlak yapısının ne kadar bozulduğunun göstergesi

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Haber YorumlarıSessiz Sessizz:

Kansizligin karektersizligin adidir mert hakan

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Haber Yorumlarımurat toprak:

yildiz futbolcu Fenerden sonra Barcelona..

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Haber YorumlarıSacid ULUÇAY:

ben bir topçu olsam kesinlikle hiç bir camianın nefretini üzerime çekecek hareketler yapmam bu karakter problemi olan özgüveni eksik zayıf ruhlu insanların yapacağı hareketler. Dünya futboluna bakın kenardan böyle hareketler sergileyen bir tane futbolcu göremezsiniz oyunu ile değil yaptığı kin ve nefret hareketleri ile kavgalar ile sürekli gündeme gelen bir futbolcu FB kariyerinden sonra 2. ligde bile kendine yer bulamaz çünkü kimseye sevimli gelmez bu tipler..

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Haber Yorumlarıqgptjgfbbb:

ahlaksizliktan baska birsey degil yaptigi

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Haber YorumlarıAmokachi:

S2le s2le kafayı yediler iyice.

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