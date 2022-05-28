Okul Sporları Geleneksel Spor Dalları Aba Güreşi müsabakaları Kahramanmaraş'ta başladı - Haberler

?? Türkiye Okul Sporları Geleneksel Spor Dalları Aba Güreşi Türkiye Birinciliği müsabakaları Kahramanmaraş'taki mücadelelerle başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından düzenlenen ve Batıpark Güreş Sahası'nda başlayan şampiyonada 81 ilden 479 sporcu ter dökecek.

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Asbaşkanı Şahin Hopur, AA muhabirine, Kahramanmaraş'ın güreş kenti olduğunu ve bu alanda Türkiye'de önemli sporcular yetiştirdiğini söyledi.

İlk defa bu yıl geleneksel güreşlerin faaliyet programına girdiğini, Yıldız A-B ve Genç A-B olmak üzere 4 değişik branş ve yaş gruplarında yarışmalar gerçekleştirildiğini belirten Hopur, "Geleneksel güreşlerimizin okul sporlarına dahil olması için 6-7 yıldır mücadele veriliyordu. Milletler gelenekleriyle var olur, geleneğini kültürünü kaybetmiş milletler de kaybolmaya mahkumdur. Bugün Japon güreşinin nasıl dünya şampiyonası yapılıyorsa görselliği kat kat daha güzel olan aba ve yağlı güreşlerimizin de dünya şampiyonasının yapılması gerekiyor." diye konuştu.

Güreşte dünya ve Avrupa şampiyonlukları bulunan güreş antrenörü Harun Doğan da geleneksel spor dallarının okullara yayılmasının örf ve ananelerin gençlere öğretilmesine önemli katkılar sunacağına inandığını aktardı.

Buralardan çıkacak sporcuların Avrupa ve dünya şampiyonalarında minderlerde Türkiye'yi temsil edeceğini ifade eden Doğan, "Güreş bizim ata sporumuz ve Türk milletinin kanında olan bir spor. Geleneksel Spor Dalları adı altında yıldızlar ve gençler okullar arası aba güreşinin ve geleneksel spor dallarının okullara yayılması gerçekten çok önemli." dedi,

Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz da müsabakalara katılan tüm sporculara başarılar diledi.

Şampiyonayı ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Boz, bu yıl birçok alanda Türkiye şampiyonluğuna ev sahipliği yaptıklarını belirtti.

Müsabakalar yarın sona erecek.