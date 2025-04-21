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Okul Sporları Geleneksel Okçuluk Müsabakaları Gerçekleştirildi

Okul Sporları Geleneksel Okçuluk Müsabakaları Gerçekleştirildi
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Kocatepe Spor Kompleksi'nde düzenlenen geleneksel okçuluk müsabakalarında küçükler, yıldızlar ve gençler kategorilerinde birçok öğrenci yarıştı. Dereceye giren sporculara ödülleri Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu tarafından verildi.

Okul Sporları Geleneksel Okçuluk Müsabakaları, Kocatepe Spor Kompleksi atletizm sahasında gerçekleştirildi. Küçükler, yıldızlar ve gençler kategorilerinde düzenlenen müsabakalara çok sayıda öğrenci katıldı.

Yarışmaların sonunda dereceye giren sporculara ödülleri, Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu ile Spor Hizmetleri Müdürü Yılmaz Erşen tarafından verildi.

İl Müdürü Kasapoğlu, okçuluğun fiziksel olduğu kadar zihinsel gelişime de katkı sağladığını belirterek, "Bu tür organizasyonlar, gençlerimizin hem spora yönelmesini hem de kendilerini geliştirmesini sağlıyor" dedi. - AFYONKARAHİSAR

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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