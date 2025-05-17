Okul Sporları Futbol Şampiyonası Afyonkarahisar'da Sona Erdi

Okul Sporları Futbol Şampiyonası Afyonkarahisar'da Sona Erdi
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19 Mayıs Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen Okul Sporları Futbol Genç Erkekler Türkiye Şampiyonası, Afyonkarahisar'da yapıldı. 16 takımın mücadele ettiği şampiyonada birinciliği Özel Canik Uğur Anadolu Lisesi elde etti.

19 Mayıs Gençlik Haftası etkinlikleri çerçevesinde Okul Sporları Futbol Genç Erkekler Türkiye Şampiyonası, Afyonkarahisar'da büyük bir heyecanla sona erdi.

Türkiye genelinden gelen 16 takım ve 320 sporcunun katıldığı organizasyon, genç futbolcuların mücadele dolu performanslarına sahne oldu. Şampiyonada zirveye çıkan takım, Samsun'u temsil eden Özel Canik Uğur Anadolu Lisesi oldu. Final karşılaşmalarının ardından ikinciliği Gaziantep temsilcisi Adil Sani Konukoğlu Spor Lisesi, üçüncülüğü Rize'den Güneysu Spor Lisesi, dördüncülüğü ise Şanlıurfa Spor Lisesi elde etti.

Turnuvanın sonunda düzenlenen ödül töreninde dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları; Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, Vali Yardımcısı Ali Arıkan, Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, Okul Sporları Daire Başkanlığı Şube Müdürü Samet Atilla ve Spor Şube Müdürü Yılmaz Erşen tarafından takdim edildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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