Okul sporları bilardo heyecanı tamamlandı

KAYSERİ (İHA) - Kayseri Bilardo İl Temsilciliğinin 2022 yılı faaliyet programında Okul Sporları Gençler 8 Top Bilardo İl Birinciliği müsabakaları sona erdi.

40 sporcunun kıyasıya mücadele ettiği müsabakalar sonunda Doğa Koleji'nden Enes Yetük birinci olurken, Kilim Sosyal Bilimler Lisesi'nden Eren Kürkçü ikinci, Ahmet Erdem Anadolu Lisesinden Mehmet Tek üçüncü, Ali Erdoğan ise dördüncü oldu.

Sporcular elde ettiği elde ettiği bu dereceler ile Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazandı. Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı dereceye giren sporcuları tebrik ederek, katılacakları Türkiye Şampiyonası'nda başarılar diledi. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Spor