Oklahoma City Thunder, Washington Wizards'ı Farkla Geçti

NBA'de Oklahoma City Thunder, konuk ettiği Washington Wizards'ı 127-108'lik skorla mağlup ederek sezonun 6. galibiyetini aldı. Shai Gilgeous Alexander 31 sayı ile maçın en skorer oyuncusu oldu.

NBA'de normal sezon heyecanı 4 karşılaşmayla devam etti. Son şampiyon Oklahoma City Thunder evinde karşılaştığı Washington Wizards'ı 127-108'lik skorla mağlup ederek yoluna kayıpsız devam etti. Ligde 6'da 6 yapan Oklahoma'da Shai Gilgeous Alexander 31 sayı, 7 asist, Ajay Mitchell ve Isaiah Joe da 20'şer sayıyla mücadele etti. Bu sezonki 4. yenilgisini alan Washington'da ise C.J. McCollum 19 sayı, Bilal Coulibaly da 16 sayıyla takımının en skorerleri oldu.

NBA'de günün sonuçları şöyle:

Charlotte Hornets: 107 - Orlando Magic: 123

Milwaukee Bucks: 120 - Golden State Warriors: 110

Oklahoma City Thunder: 127 - Washington Wizards: 108

San Antonio Spurs: 107 - Miami Heat: 101 - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
