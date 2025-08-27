Okçuluk Türkiye Şampiyonası Düzce'de Başladı

Okçuluk Türkiye Şampiyonası Düzce'de Şıralık tesislerinde başladı. 3 gün boyunca sürecek şampiyonanın ardından 30 Ağustos Zafer Bayramına özel Zafer Kupası da düzenlenecek.

Düzce okçuluk sporuna ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Aralarında Antalya, İzmir, Bursa, İstanbul, Ankara, Burdur, Amasya, Trabzon gibi 47 farklı şehirden 117 kulübün katıldığı Türkiye Şampiyonası Düzce'de başladı. 9 ila 14 yaş aralığında bin 423 sporcunun katıldığı şampiyonada minik okçular şampiyon olabilmek için mücadele ediyor. Düzce'de organizasyonu gerçekleştirdiklerini belirten, Okçuluk Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Alper Aytaçoğlu, "Düzce şehrimizde 2025 yılı 9-14 yaş grupları arasında Açık hava Türkiye Şampiyonasını gerçekleştiriyoruz. Şu anda 47 ilden 117 kulübümüz ve 9-12 yaş arasında 825 sporcu katılım sağladı. 13-14 yaş grubunda ise 598 sporcumuz katılım sağladı. Şu anda burada alt yapı olarak gördüğümüz gruplarımız ileriye dönük kendilerini göstermek için mücadeleye devam ediyorlar. Düzce'de Şıralık tesislerinde organizasyonu gerçekleştiriyoruz" ifadelerini kullandı.

"Okçuluk benim her şeyim"

Engelli sporcu Said Ahmet Taşdelen okçuluk sporunun kendisi için her şey olduğunu belirterek, "4. sınıfa gidiyorum, 9 yaşındayım. Okçuluğu çok seviyorum. Okçuluk benim her şeyim. Türkiye'mi uluslararası arenada temsil etmek istiyorum. İyi nişan alıp madalyalar almak istiyorum. Türkiye'ye madalyalar getireceğim" şeklinde konuştu.

Şampiyonada derece elde edenlere ise turnuvanın son gününde madalyaları verilecek. - DÜZCE