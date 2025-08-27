Okçuluk Türkiye Şampiyonası Düzce'de Başladı

Okçuluk Türkiye Şampiyonası Düzce'de Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce'de 3 gün sürecek olan Okçuluk Türkiye Şampiyonası, 117 kulübün katılımıyla başladı. 9-14 yaş aralığında bin 423 sporcunun mücadele edeceği şampiyonada, 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel Zafer Kupası düzenlenecek.

Okçuluk Türkiye Şampiyonası Düzce'de Şıralık tesislerinde başladı. 3 gün boyunca sürecek şampiyonanın ardından 30 Ağustos Zafer Bayramına özel Zafer Kupası da düzenlenecek.

Düzce okçuluk sporuna ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Aralarında Antalya, İzmir, Bursa, İstanbul, Ankara, Burdur, Amasya, Trabzon gibi 47 farklı şehirden 117 kulübün katıldığı Türkiye Şampiyonası Düzce'de başladı. 9 ila 14 yaş aralığında bin 423 sporcunun katıldığı şampiyonada minik okçular şampiyon olabilmek için mücadele ediyor. Düzce'de organizasyonu gerçekleştirdiklerini belirten, Okçuluk Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Alper Aytaçoğlu, "Düzce şehrimizde 2025 yılı 9-14 yaş grupları arasında Açık hava Türkiye Şampiyonasını gerçekleştiriyoruz. Şu anda 47 ilden 117 kulübümüz ve 9-12 yaş arasında 825 sporcu katılım sağladı. 13-14 yaş grubunda ise 598 sporcumuz katılım sağladı. Şu anda burada alt yapı olarak gördüğümüz gruplarımız ileriye dönük kendilerini göstermek için mücadeleye devam ediyorlar. Düzce'de Şıralık tesislerinde organizasyonu gerçekleştiriyoruz" ifadelerini kullandı.

"Okçuluk benim her şeyim"

Engelli sporcu Said Ahmet Taşdelen okçuluk sporunun kendisi için her şey olduğunu belirterek, "4. sınıfa gidiyorum, 9 yaşındayım. Okçuluğu çok seviyorum. Okçuluk benim her şeyim. Türkiye'mi uluslararası arenada temsil etmek istiyorum. İyi nişan alıp madalyalar almak istiyorum. Türkiye'ye madalyalar getireceğim" şeklinde konuştu.

Şampiyonada derece elde edenlere ise turnuvanın son gününde madalyaları verilecek. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Eski MKE Başkanı İsmet Sayhan tutuklandı

Kritik kurumun eski başkanı casusluktan tutuklandı
Netanyahu '1915 olayları soykırımdır' dedi, Türkiye'nin tepkisi sert oldu

Netanyahu'nun skandal sözlerine Türkiye'den sert tepki
Vergi kaçakçılığıyla mücadelede yeni dönem: 'Bilmeden kullandım' devri bitiyor

"Bilmeden kullandım" devri bitiyor! 1 Ekim'den sonra bunu yapan yandı
Pelin Akil ve Anıl Altan boşandı

Aşkları dizi setinde başlamıştı! 7 yıllık evlilik resmen sona erdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul'un dev hastanesinin profesörü suç örgütü lideri çıktı

İstanbul'un dev hastanesinde skandal! Profesör suç örgütü lideri çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.