Haberler

Okan Buruk'tan beklenen Icardi kararı geldi! Göztepe maçında...

Okan Buruk'tan beklenen Icardi kararı geldi! Göztepe maçında... Haber Videosunu İzle
Okan Buruk'tan beklenen Icardi kararı geldi! Göztepe maçında...
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzonspor yenilgisi sonrası Okan Buruk’un Göztepe maçı öncesi Icardi, Jakobs ve Lang’ı kulübeye çekip kadroda önemli değişikliklere gitmesi bekleniyor.

  • Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Göztepe maçında Mauro Icardi, Ismail Jakobs ve Noa Lang'ı yedek bırakacak.
  • Okan Buruk, forvette Barış Alper Yılmaz'ı, defansta Eren Elmalı'yı ve orta sahada Leroy Sane'yi ilk 11'de oynatacak.
  • Kırmızı kart cezalısı Abdülkerim Bardakcı'nın yokluğunda stoper hattında Singo forma giyecek.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trabzonspor mağlubiyetinin ardından Göztepe maçı öncesi kadroda önemli değişiklikler yapmaya hazırlanıyor.

TRABZONSPOR MAĞLUBİYETİ SONRASI DÜĞMEYE BASILDI

Süper Lig’in 28. haftasında Trabzonspor’a 2-1 mağlup olan sarı-kırmızılılarda, teknik heyet rotayı Göztepe deplasmanına çevirdi. Okan Buruk’un kritik mücadele öncesi ilk 11’de ciddi revizyona gitme kararı aldığı belirtildi.

ICARDI KULÜBEYE ÇEKİLİYOR

Değişimin en dikkat çeken ismi Mauro Icardi oldu. Trabzonspor karşısında beklentilerin altında kalan Arjantinli golcünün yedek bırakılması bekleniyor. Buruk’un forvette Barış Alper Yılmaz’a forma vereceği ifade edildi.

JAKOBS VE LANG DA KESİK YİYOR

Performansı eleştirilen bir diğer isim Ismail Jakobs’un da kulübeye çekileceği öğrenildi. Tecrübeli teknik adamın bu bölgede Eren Elmalı’yı sahaya süreceği belirtiliyor.

Okan Buruk’un kesik atacağı üçüncü isim ise Noa Lang olacak. Hollandalı futbolcunun yerine Leroy Sane’nin ilk 11’de görev alması bekleniyor. Kırmızı kart cezalısı Abdülkerim Bardakcı’nın yokluğunda stoper hattında Singo’nun forma giyeceği aktarıldı.

Alper Kızıltepe
Haberler.com
Yorumlar (5)

Haber YorumlarıBükücü:

Gönderin gitsin şu İcardi'yi de egosu kendinden büyük.

Yorum Beğen45
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıFatih Yıldız:

BU SAATTEN SONRA MACERAYE GEREK YOK HOCA GÖRÜYORSUN Kİ GALATASARAY'I ŞAMPİYON ETMEMEK İÇİN SON DAKİKADA OLMAZ PENALTILAR VERİLİYOR

Yorum Beğen29
Yorum Beğenme11
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımetin:

Bize son dakka size her dakka penaltı veriliyor cinconlum

yanıt4
yanıt15
Haber YorumlarıHasan Kastamonulu:

metin şu verilen her dakika penaltıları söyle de biz de bilelim. TFF+MHK+Beinsports'u da yenip şampiyonluk daha da güzel olacak. Hak eden kazanacak.

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHalis Abdullah:

Lang lakayt oynuyor...

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcular derbiye damga vuran pozisyonunda hemfikir oldu

Ülkenin konuştuğu pozisyona son noktayı koydular

Yiğit Özşener’e Saba Tümer’den dikkat çeken sözler: Sesin çok seksi

Saba Tümer ünlü oyuncunun sesine dayanamadı: Çok seksi
Yıldız futbolcu kendisinden 17 yaş büyük kadınla aşk yaşıyor

Yıldız futbolcu kendisinden 17 yaş büyük kadınla aşk yaşıyor