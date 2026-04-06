Okan Buruk'tan beklenen Icardi kararı geldi! Göztepe maçında...

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trabzonspor mağlubiyetinin ardından Göztepe maçı öncesi kadroda önemli değişiklikler yapmaya hazırlanıyor.

TRABZONSPOR MAĞLUBİYETİ SONRASI DÜĞMEYE BASILDI

Süper Lig’in 28. haftasında Trabzonspor’a 2-1 mağlup olan sarı-kırmızılılarda, teknik heyet rotayı Göztepe deplasmanına çevirdi. Okan Buruk’un kritik mücadele öncesi ilk 11’de ciddi revizyona gitme kararı aldığı belirtildi.

ICARDI KULÜBEYE ÇEKİLİYOR

Değişimin en dikkat çeken ismi Mauro Icardi oldu. Trabzonspor karşısında beklentilerin altında kalan Arjantinli golcünün yedek bırakılması bekleniyor. Buruk’un forvette Barış Alper Yılmaz’a forma vereceği ifade edildi.

JAKOBS VE LANG DA KESİK YİYOR

Performansı eleştirilen bir diğer isim Ismail Jakobs’un da kulübeye çekileceği öğrenildi. Tecrübeli teknik adamın bu bölgede Eren Elmalı’yı sahaya süreceği belirtiliyor.

Okan Buruk’un kesik atacağı üçüncü isim ise Noa Lang olacak. Hollandalı futbolcunun yerine Leroy Sane’nin ilk 11’de görev alması bekleniyor. Kırmızı kart cezalısı Abdülkerim Bardakcı’nın yokluğunda stoper hattında Singo’nun forma giyeceği aktarıldı.