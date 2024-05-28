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Okan Buruk'un yeni maaşı belli oldu

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un sona eren sözleşmesi yenileniyor. Yeniden başkan seçilen Dursun Özbek, ilk icraat olarak Buruk'a yeni bir mukavele imzalatacak. İki kez üst üste lig şampiyonluğu kazanan Buruk'un yeni maaşı 50 milyon TL seviyesine yaklaşacak.

Süper Lig devi Galatasaray'da üst üste ikinci kez şampiyonluğa ulaşan teknik direktör Okan Buruk'un sona eren sözleşmesi yenilenecek.

YENİ SÖZLEŞME İMZALANACAK

Geçtiğimiz cumartesi günü yapılan seçimli genel kurulda Süheyl Batum'u geride bırakarak rekor oyla yeniden başkan seçilen Dursun Özbek'in ilk hamlesi, Okan Buruk'a yeni mukavele imzalatmak olacak.

MAAŞI 50 MİLYON LİRA OLACAK

Bu sezon ücreti 18 milyon TL'den 30 milyon TL'ye çıkartılan tecrübeli hocayla iki yıllık yeni sözleşme imzalanacak. Başarılı teknik adamın yeni ücreti 50 milyon TL seviyesinde olacak.

Okan Buruk'un yeni maaşı belli oldu

Haberler.com / Barış Polat - Spor

Dursun Özbek Galatasaray Okan Buruk Spor Haberler

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Yorumlar (8)

Murat Şengezer:

Yani yillik 600 milyon bu nasıl bir para

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Mehmet Yaşar Çiçek:

orda türk lirası yazıyor, dolar olarak algılayıp TL ye çevirdin sanırım ... :)

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Ibrahim Ozturk:

12x50 milyon mu yoksa senelik 50 milyon mu

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ARSLANOĞLU Hakan:

Aylık yemek ücreti ile aylık İstanbul kart dolum parası da verilmesi gerekir. Okan Hoca'nın hakkı yenmesin.

12
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Ömer Can:

çocuk yardımı aile yardımı kira bedelini de unutma gardaş

yanıt0
yanıt0
YalancıSavar:

Bu maaş. Galibiyet primleri hariç. Şampiyon olursa şampiyonluk primi hariç. Ama kendi içimizden bir teknik adam olduğu için versinler. Yabancı teknik adamlar gelip gidip soydular ülkemi, üstelik başarısız olup tazminat alarak gittiler.

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0
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Cemal Gökçek:

3ay maaş almadılar mı ekmek param yok diyorlar şaka mı bu

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Bulent Uluer:

Murat hocaların alacağı para sezonluk..!

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0
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