Okan Buruk'un prensinden taraftarı kahreden haber

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Kerem Aktürkoğlu'ndan sarı-kırmızılı taraftarları üzecek haber geldi. Takımın en iyileri arasında gösterilen ve şampiyonluk yarışında Okan Buruk'un vazgeçilmez oyuncularından olan başarılı futbolcunun, iddialara göre Alman devi Dortmund'a transfer olacağı konuşuluyor. Diğer yandan yıldız futbolcunun da Alman devine transfer olmaya sıcak baktığı iddia ediliyor.

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren sarı-kırmızılılar transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ederken sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Devre arası transfer döneminde şampiyonluk için önemli hamleler yapması beklenen Galatasaray'da takımın yıldızı Kerem Aktürkoğlu'ndan taraftarları üzecek haber geldi. Performansını giderek yükselten yıldız futbolcu için birçok Avrupa devi devreye girerken Borussia Dortmund'un temaslara geçtiği iddia ediliyor.

BİR ÇOK KULÜP YAKINDAN İLGİLENİYOR

Galatasaray'ın yıldızı için Marsilya ve Nice'nin de ilgili olduğu biliniyor. Fakat Borussia Dormund, transferde en net seçenek olarak gözüküyor. Aktürkoğlu ise, Alman ekibi Borussia Dortmund'a transfer olmaya sıcak bakıyor. Yıldız futbolcu, Alman devinin oyun stilini kendisine daha yakın görüyor. Bundesliga ekibinin Kerem Aktürkoğlu için resmi temaslara başladığı kaydediliyor.

KEREM'İ SATIP BAMBA'YI ALACAKALAR

Fransız medyasında yer alan haberlere göre sarı-kırmızılılar, Kerem Aktüroğlu'nu satıp Lille forması giyen 26 yaşındaki sol kanat oyuncusu Jonathan Bamba'yı transfer etmeyi planlıyor. Erden Timur ve kurmayları tecrübeli oyuncu için önümüzdeki günlerde atak yapması bekleniyor. Lille formasıyla toplam 16 maça çıkan Jonathan Bamba, 4 gol 3 asistle 7 gole direkt katkı sağladı.