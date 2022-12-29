Sivas'ın golünü iptal eden hakem hakkında Okan Buruk'tan çarpıcı yorum: Biz de mutsuzuz

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Sivasspor'un golünü iptal eden ve tartışmalı kararlara imza atan Erkan Özdamar hakkında konuştu. Buruk, "İki takım da memnun değil" yorumunu yaptı.

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Sivasspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Galatasaray, olaylı maçı 2-1'lik skorla kazandı. Karşılaşmaya Erkan Özdamar'ın kararları damga vurdu. Sivasspor'un golünü iptal eden Özdamar, gündemin zirvesine yerleşti.

"İKİ TAKIM DA MEMNUN DEĞİL"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, maçın hakemi hakkında çarpıcı yorumlarda bulundu. Buruk, "İki takım da memnun değil" yorumunu yaptı.

İşte Okan Buruk'un açıklamaları:

"ZEMİN ÇOK KÖTÜYDÜ"

"Çok kötü bir zemin vardı. Zemin bizi çok zorlaştırdı. Böyle bir zemin üzerinde maçı kazandığımız için çok mutluyuz. Lider olduğumuz için de ayrıca mutluyuz."

"İKİ TAKIM DA MUTLU DEĞİL"

"Genel olarak iki takım da hakem kararlarından mutlu değildi. Net olarak o pozisyonu göremedim. Bununla ilgili objektif olarak konuşuyorum. Herkes buna aynı tepkiyi verirdi. O pozisyonda ofsayt kararı verildiğini öğrendim."

"HAKLI BİR SEVİNÇ"

Son dakikada yine VAR'a gidildi. Ofsayt nedeniyle penaltı pozisyonu değerlendirmedi. Oyun içinde gelgitler ve sonunda gelen bir galibiyet… Bu kadar çok mücadele edip kazanmakla haklı bir sevinç yaşıyoruz."

"KİMDEN GELDİ BİLMİYORUM"

Pozisyonun ofsayt olduğuna dair nereden bilgi alındığını bilmiyorum, idare ekibimden biri ofsayt olabileceğini söyledi. Ofsayt olduğunu duydum, direkt hakemden duyduğum bir şey değil. Kimden bilgi geldi bilmiyorum."

İKİ TAKIM DA MEMNUN DEĞİL"

"İki takımın da bugün hakem kararlarından çok memnun olmadığını ifade edebilirim."