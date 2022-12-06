Okan Buruk'un yayında "Ronaldo gelmiyor mu?" sorusuna verdiği yanıt salonu kahkahaya boğdu

Dünya Kupası'na verilen arada çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, kulüp televizyonunda açıklamalarda bulundu. Deneyimli hocanın Ronaldo ile ilgili gelen bir soru üzerine verdiği yanıt ise keyifli anlar ortaya çıkardı.

"MAÇI VAR, GELEMİYOR"

Galatasaray 2. Başkanı Metin Öztürk'ün "Ronaldo geliyor mu?" sorusuna Okan Buruk'un"Maçı var, gelemiyor başkanım. Benim size sormam lazım, siz bana soruyorsunuz" yanıtını vermesi salonu kahkahaya boğdu.

"OĞLUM SEÇİMLERDE OY SAYDI"

Okan Buruk ayrıca Galatasaray'a teknik direktör olmasına ilişkin ise, "Benim beklentimden çok oğlumun beklentisi vardı. Hep bekledi. Seçimlerde oy saydı. Onun için çok önemli. Onun da en büyük aşkı Galatasaray. Oğlumun mutlu olması, benim iki kat motivasyonumu arttırıyor." ifadelerini kullandı.