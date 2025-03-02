İsyanı Cihan Aydın'a: Okan Buruk, maçın başında sinirden çılgına döndü
Cezası nedeniyle Kasımpaşa karşılaşmasını tribünden takip eden Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı-kartı bulanan Yasin Özcan'ın maçın 6. dakikasında Barış Alper Yılmaz'a yaptığı faulün ardından ikinci sarı karttan kırmızı kart görmemesine sinirledi. Adeta çılgına dönen Buruk, karşılaşmanın hakemi Cihan Aydın'a büyük tepki gösterdi.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, cezası nedeniyle Kasımpaşa maçını tribünden takip etti. Buruk, Maçın başında yaşanan bir pozisyon sonrası adeta çılgına döndü.
KIRMIZI KART BEKLEDİ, CİHAN AYDIN'A İSYAN ETTİ
Deneyimli teknik adam, 6. dakikada Yasin Özcan ile Barış Alper Yılmaz arasında yaşanan pozisyonda Yasin Özcan'a sarı kart çıkmamasının ardından hakem Cihan Aydın'a büyük tepki gösterdi. Yasin Özcan, karşılaşmanın ilk dakikasında Victor Osimhen'e yaptığı faulün ardından sarı kart görmüştü. Yasin'e ikinci sarı karttan kırmızı kart verilmemesine sinirlenen Okan Buruk, tribünde oturduğu yerden kalkarak hakem Cihan Aydın'a yüklendi.