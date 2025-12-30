Okan Buruk'tan tutuklu futbolcusu Metehan Baltacı'ya sürpriz ziyaret

Süper Lig devi Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk bahis soruşturması kapsamında tutuklanan futbolcusu Metehan Baltacı'yı cezaevinde ziyaret etti.

KOĞUŞU DEĞİŞTİRİLDİ

HT Spor'un haberine göre Metehan Baltacı'nın sigara içilmeyen bir koğuşa alındığı aktarıldı. Aynı haberde, Baltacı'nın maçları takip edebilmek adına yayıncı kuruluş bağlatılmasını talep ettiği belirtildi.

5 KİLOYA YAKIN KAYIP İDDİASI

Profesyonel sporcu beslenme düzeninden uzak kalan Metehan Baltacı'nın bu süreçte yaklaşık 5 kiloya yakın kilo kaybı yaşadığı bilgisine yer verildi.