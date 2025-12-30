Haberler

Okan Buruk'tan tutuklu futbolcusu Metehan Baltacı'ya sürpriz ziyaret

Güncelleme:
Bahis soruşturması kapsamında tutuklanan Metehan Baltacı, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk tarafından cezaevinde ziyaret edildi.

Süper Lig devi Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk bahis soruşturması kapsamında tutuklanan futbolcusu Metehan Baltacı'yı cezaevinde ziyaret etti.

KOĞUŞU DEĞİŞTİRİLDİ

HT Spor'un haberine göre Metehan Baltacı'nın sigara içilmeyen bir koğuşa alındığı aktarıldı. Aynı haberde, Baltacı'nın maçları takip edebilmek adına yayıncı kuruluş bağlatılmasını talep ettiği belirtildi.

5 KİLOYA YAKIN KAYIP İDDİASI

Profesyonel sporcu beslenme düzeninden uzak kalan Metehan Baltacı'nın bu süreçte yaklaşık 5 kiloya yakın kilo kaybı yaşadığı bilgisine yer verildi.

Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıt9tjh5kb2y:

olay mahalline ilk katil gelirmiş

Yorum Beğen25
Yorum Beğenme26
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDavut Şeyban:

ULZN SİZ NASIL BİR YARATIK SINIZ O ÇOCUĞU

yanıt7
yanıt5

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

