Okan Buruk'tan tutuklu futbolcusu Metehan Baltacı'ya sürpriz ziyaret
Bahis soruşturması kapsamında tutuklanan Metehan Baltacı, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk tarafından cezaevinde ziyaret edildi.
- Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, bahis soruşturması kapsamında tutuklu futbolcu Metehan Baltacı'yı cezaevinde ziyaret etti.
- Metehan Baltacı, sigara içilmeyen bir koğuşa alındı ve maçları takip edebilmek için yayıncı kuruluş bağlatılmasını talep etti.
- Metehan Baltacı, tutukluluk sürecinde yaklaşık 5 kilo kaybetti.
Süper Lig devi Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk bahis soruşturması kapsamında tutuklanan futbolcusu Metehan Baltacı'yı cezaevinde ziyaret etti.
KOĞUŞU DEĞİŞTİRİLDİ
HT Spor'un haberine göre Metehan Baltacı'nın sigara içilmeyen bir koğuşa alındığı aktarıldı. Aynı haberde, Baltacı'nın maçları takip edebilmek adına yayıncı kuruluş bağlatılmasını talep ettiği belirtildi.
5 KİLOYA YAKIN KAYIP İDDİASI
Profesyonel sporcu beslenme düzeninden uzak kalan Metehan Baltacı'nın bu süreçte yaklaşık 5 kiloya yakın kilo kaybı yaşadığı bilgisine yer verildi.