Okan Buruk'tan Süper Kupa öncesi iddialı sözler: Gerekeni sahada yapacağız
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Kupa finalinde oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesi açıklamalarda bulundu. Buruk, olumsuz hava koşullarına rağmen tribünleri dolduran taraftarlara teşekkür ederken, "Biz de gerekeni sahada yapacağız" dedi.

  • Okan Buruk, Süper Kupa finalinde orta saha kadrosunda değişiklik yaptığını açıkladı.
  • Okan Buruk, Süper Kupa finalinde kaleye Günay'ı tercih ettiğini belirtti.
  • Okan Buruk, Süper Kupa finalinde takımın kazanmak istediğini ve maça hazır olduğunu ifade etti.

Süper Kupa finali öncesi konuşan Okan Buruk, stada ulaşımın zorlaştığı hava şartlarına dikkat çekti. Buruk, "Yolda trafik de vardı, bu havada, bu şartlarda iki takımın taraftarlarının bu stada koşarak gelmesi çok değerli. Taraftarlarımıza teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

"BU MAÇLARIN HEYECANI BAŞKADIR"

Derbilerin atmosferine vurgu yapan Buruk, "Bu maçların heyecanı her zaman başkadır. Sahada kalmak gerekiyor. Sonra planlarımızı uygulamak istiyoruz. Rakibimizin de yeni transferleri sahada olacak. Bizim de alışık olmuş kadromuz var" dedi.

ORTA SAHA DEĞİŞTİ, KALEDE GÜNAY

Kadroyla ilgili de bilgi veren Buruk, orta sahada değişikliğe gittiklerini açıkladı. Kalede ise tercihini Günay'dan yana kullandığını belirten tecrübeli teknik adam şu ifadeleri kullandı:

"Kadroda orta sahayı değiştirdik. Kalede de Günay'ı tercih ettik. Geçen sene kupada Günay vardı, onu seçtik. Uğurcan da Trabzonspor'a karşı iyi oynadı. Herkes çok oynamak istiyor."

"KAZANMAK İSTİYORUZ… MAÇA HAZIRIZ"

Okan Buruk, zorlu hava koşullarına rağmen takımın maça hazır olduğunu vurguladı. Buruk, "Kazanmak istiyoruz. Rüzgarın durumu iki takım için de önemli olacak. Soğuk, yağmurlu, rüzgarlı hava bizi bekliyor. Tabanı yüksek ayakkabılarımızı giydik, maça hazırız. (Gülerek)." dedi.

