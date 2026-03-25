Okan Buruk'tan Metehan Baltacı'nın tahliye edilmesine ilk yorum

Futbolda bahis ve şike soruşturması kapsamında tutuklu yargılanan Galatasaraylı Metehan Baltacı hakkında karar çıktı.

TAHLİYE KARARI VERİLDİ

Çağlayan Adliyesi'nde görülen duruşmada savcılık, genç futbolcunun tahliyesini talep etti. Mahkeme, Metehan Baltacı'nın tahliyesine karar verdi.

GALATASARAY'DAN TAM DESTEK

Duruşmayı Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve kulüp yöneticileri yakından takip etti. Ayrıca futbolcular Kazımcan Karataş, Doğan Alemdar ve Bertuğ Yıldırım da Baltacı'ya destek olmak için adliyede hazır bulundu.

OKAN BURUK: HEPİMİZ ÇOK MUTLUYUZ

Kararın ardından açıklama yapan Okan Buruk, "Metehan tahliye oldu, hepimiz çok mutluyuz" ifadelerini kullandı. Genç futbolcunun tahliye edilmesi spor kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.