Okan Buruk'tan, Fenerbahçe'ye karşı 6. galibiyet

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe ile karşı 11. derbisine çıktı ve 6. galibiyetini elde etti.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta Fenerbahçe ile karşılaştı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da bu maçla birlikte sarı-lacivertlilere karşı 11. derbisine çıktı. 2022 yılında Galatasaray'ı çalıştırmaya başlayan Buruk, Fenerbahçe ile oynadığı 11. müsabakada 6. galibiyetini elde etti. Deneyimli teknik adam, diğer mücadelelerde ise 3 defa berabere kalırken, 2 kez de mağlup oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı