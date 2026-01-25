Okan Buruk, ligde deplasmanda 50 galibiyete en hızlı ulaşan teknik direktör oldu

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fatih Karagümrük karşılaşmasıyla Trendyol Süper Lig tarihinde bir takımla deplasmanda 50 galibiyete en hızlı ulaşan teknik adam oldu.

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşılaştığı Fatih Karagümrük'ü 3-1'lik skorla mağlup etti. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da bu müsabakayla birlikte bir rekora daha imza attı. Sarı-kırmızılılarda 4. sezonunu geçiren Buruk, Karagümrük galibiyetiyle Süper Lig tarihinde bir takımla deplasmanda 50 galibiyete en hızlı ulaşan teknik adam oldu. 52 yaşındaki çalıştırıcı, bu sayıya dış sahada oynadığı 64 lig maçında ulaştı.

Galatasaray ile Süper Lig'de üst üste 3 şampiyonluk yaşayan Okan Buruk, Ziraat Türkiye Kupası ve Turkcell Süper Kupa'yı da 1'er kez kazandı.

Süper Lig'de bu alanda Fatih Terim (Galatasaray) 80, Gordon Milne (Beşiktaş) 95 ve Şenol Güneş de (Trabzonspor) 100 müsabakada 50. deplasman galibiyetini elde etti. - İSTANBUL