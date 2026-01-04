Haberler

Okan Buruk iki ayrılığı açıkladı

Okan Buruk iki ayrılığı açıkladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trabzonspor maçı öncesinde açıklamalarda bulunarak Berkan Kutlu'nun takımdan ayrıldığını, Yusuf Demir ile de ayrılık kararı aldıklarını ifade etti.

  • Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, orta saha oyuncusu Berkan Kutlu'nun takımdan ayrıldığını ve Konyaspor ile anlaştığını açıkladı.
  • Okan Buruk, sağ kanat oyuncusu Yusuf Demir ile de yolların ayrıldığını belirtti.

Süper Kupa yarı finalinde Trabzonspor ile karşılaşacak Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, mücadele öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İKİ AYRILIĞI AÇIKLADI

Deneyimli teknik adam Okan Buruk, orta saha oyuncusu Berkan Kutlu'nun takımdan ayrıldığını söyledi. Berkan'ın Konyaspor ile anlaşmaya vardığını ifade eden Buruk, 27 yaşındaki futbolcuya teşekkür ederek yeni kariyerinde başarılar diledi.

YUSUF DEMİR'LE DE YOLLAR AYRILIYOR

Başarılı teknik adam, Berkan Kutlu'nun ardından sağ kanat oyuncusu Yusuf Demir ile de ayrılık kararı aldıklarını söyleyerek, ''Yusuf Demir ile konuştuk. Yollarımızı ayırma kararı verdik." sözlerini sarf etti.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Venezuela ordusu ülke çapında aktif hale getirildi

Trump'ın sevinci kursağında kalabilir! Venezuela ordusu harekete geçti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İbrahim Tatlıses'i vuran Abdullah Uçmak cenazede görüntülendi

İbrahim Tatlıses'i vuran isim cenazede ortaya çıktı
Miami'de Türk işletmeden evsiz vatandaşa duygulandıran jest

Sokakta yaşıyordu, berber koltuğundan bambaşka biri olarak kalktı
Galatasaray'ın Trabzonspor maçı kamp kadrosu belli oldu

Dev maç öncesi taraftarı kara kara düşündüren haber
Yunanistan'da uçuşlar askıya alındı, bazı uçaklar Türkiye'ye yönlendirildi

Havada büyük kaos yaşanıyor! Bazı uçaklar Türkiye'ye yönlendirildi
İbrahim Tatlıses'i vuran Abdullah Uçmak cenazede görüntülendi

İbrahim Tatlıses'i vuran isim cenazede ortaya çıktı
Anderson Talisca'dan Fenerbahçe'ye cevap

Ücretinde indirime git denmişti! Talisca'dan Fenerbahçe'ye cevap
TBMM'ye ilginç dilekçe yağmuru! Jandarmaya yeni isim önerisi inanılmaz

TBMM'ye ilginç dilekçe yağmuru! Jandarmaya yeni isim önerisi inanılmaz