Okan Buruk: Görüştüğümüz, istediğimiz, belirlediğimiz çok oyuncu var

GALATASARAY Teknik Direktörü Okan Buruk, Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulunuyor.

Transfer çalışmalarıyla bilgiler veren Okan Buruk, şu ifadeleri kullandı:

"Icardi'nin menajeriyle görüşen başkanımız. Bir teklif sundu. Onunla ilgili herhangi bir gelişme olmadı. Oradaki yavaş hareket etmemizi sağlayan şeylerden birisi bu. Görüştüğümüz, iletişimde olduğumuz, istediğimiz, belirlediğimiz çok oyuncu var. Opsiyonları var hepsinin. Öncelik hücum hattındaki eksikliklerimiz. 2 tane kiralık oyuncu gitti. Lang ve Asprilla ayrıldı. Boey kulübüne döndü. 10+4 organizasyonu yapmak biraz zorlaşıyor ama belirlediğimiz, istediğimiz oyuncular var."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı