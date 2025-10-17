Okan Buruk gözünü Fatih Terim'in rekoruna dikti

Galatasaray'da üst üste üç şampiyonluk yaşayan Okan Buruk, şimdi de Beşiktaş'ın namağlup şampiyonluk unvanına ve Fatih Terim'in dört sezonluk rekoruna göz dikti.

ÜÇ SEZON, ÜÇ ŞAMPİYONLUK

Galatasaray'ın başında üç sezonda üç Süper Lig şampiyonluğu kazanan Okan Buruk, kariyerinde yeni bir sayfa açmak istiyor.

Sarı-kırmızılıların başarılı teknik direktörü, hem Beşiktaş'ın namağlup şampiyonluk unvanına ortak olmayı hem de Fatih Terim'in üst üste dört lig şampiyonluğu rekorunu geride bırakmayı hedefliyor.

YENİ HEDEF: NAMAĞLUP ŞAMPİYONLUK

Geçtiğimiz sezon ligde yalnızca bir kez mağlup olan Galatasaray, o yenilgiyi Beşiktaş karşısında Dolmabahçe'de yaşamıştı.

Okan Buruk, bu sezon Süper Lig'i namağlup tamamlayarak Beşiktaş'ın 1991-92 sezonundaki tarihi başarısına ortak olmak istiyor. Siyah-beyazlılar o sezon İngiliz teknik direktör Gordon Milne yönetiminde çıktıkları 30 maçta 23 galibiyet ve 7 beraberlik alarak namağlup şampiyon olmuştu.

TERİM'İN REKORU DA HEDEFTE

Okan Buruk'un bir diğer büyük hedefi ise Fatih Terim'in efsanevi rekorunu kırmak. Terim, Galatasaray'ı 1996-2000 yılları arasında dört sezon üst üste şampiyon yaparak Türk futbol tarihine geçmişti. Sözleşmesi 2027'ye kadar uzatılan Okan Buruk, takımını üst üste beşinci şampiyonluğa taşıyarak bu tarihi başarıyı geçmeyi amaçlıyor.

3 YILDA 5 KUPA

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, sadece ligde değil, kupalarda da üstün bir performans sergiledi. Sarı-kırmızılı ekip, Buruk döneminde 2022-23, 2023-24 ve 2024-25 sezonlarında Süper Lig şampiyonluğu yaşarken, ayrıca 2023-24 TFF Süper Kupa ve 2024-25 Ziraat Türkiye Kupası zaferleriyle toplamda 5 kupa kazandı. Başarılı teknik adam, daha önce Başakşehir ile bir Süper Lig şampiyonluğu, Akhisarspor ile de bir Türkiye Kupası kazanarak kariyerine damga vurmuştu.