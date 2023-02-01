Okan Buruk, Galatasaray tarihine geçti! Fatih Terim bile başaramamıştı

Süper Lig'in 22. haftasında Ümraniyespor'u 3-2 mağlup eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, kulüp tarihine geçti. Deneyimli hoca, sarı-kırmızılıların başında galibiyet serisini 14 maça çıkardı ve kulüp tarihinde bunu başaran ilk isim oldu.

Lider Galatasaray, iki kez geriye düştüğü maçta Ümraniyespor'u 3-2 mağlup etmeyi başardı. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk bu galibiyetle kulüp tarihine adını altın harflerle yazdırdı.

OKAN BURUK İLKİ BAŞARDI

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, resmi karşılaşmalardaki galibiyet serisini 14 maça çıkararak, kulüp tarihinde bunu başaran ilk hoca oldu.

Galatasaray rekor seride Süper Lig'de 11, Türkiye Kupası'nda ise 3 maç kazandı:

4-0-Giresunspor

2-1-Antalyaspor

2-1-Alanyaspor

4-0-Hatayspor

3-0-Fenerbahçe

2-1-Ankaragücü

2-1-Sivasspor

2-1-İstanbulspor

1-0-Keçiörengücü

7-0-Başakşehir

2-1-Ofspor

2-1-Beşiktaş

2-0-Fatih Karagümrük

3-2-Ümraniyespor

ICARDI DUBLE YAPTI

Ümraniyespor maçında iki kez geriye düşen Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri Abdülkerim Bardakcı ve Mauro Icardi(2) kaydetti. Liderlik koltuğunda oturan sarı-kırmızılılar, maç fazlasıyla Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 7'ye yükseltti.