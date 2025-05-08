Okan Buruk, Fatih Terim'in tahtına göz dikti

Süper Lig'de bitime 4 hafta kala şampiyonluğun en büyük adayı konumundaki Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, lig tarihinde en fazla şampiyonluk yaşayan 3. teknik adam olmaya hazırlanıyor. Teknik direktör Okan Buruk, ligi kazanmaları halinde kariyerinde şampiyonluk apoleti sayısını 4'e çıkaracak.

FATİH TERİM'İ GEÇECEK

Süper Lig'de 8 kez şampiyonluk yaşayan teknik direktör Fatih Terim, bu alanda rekoru elinde bulunduruyor. Tecrübeli teknik adam, dört dönem çalıştığı Galatasaray'da 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000, 2011-2012, 2012-2013, 2017-2018 ve 2018-2019'da şampiyonluk sevinci yaşadı.

Ligde Terim'in ardından en fazla şampiyonluk yaşayan ikinci isim ise 4 kez ile Ahmet Suat Özyazıcı oldu. Özyazıcı, Trabzonspor ile 1975-1976, 1976-1977, 1979-1980 ve 1983-1984 sezonlarında şampiyonluk ipini göğüsledi.

Bu sezon mutlu sona ulaşması halinde Buruk, üçer şampiyonluğu bulunan Mustafa Denizli, Gordon Milne, Brian Birch ve Christoph Daum'u geride bırakarak Ahmet Suat Özyazıcı'yı yakalayacak. Özyazıcı ile şampiyonluk sayılarını eşitleyecek Okan Buruk, Süper Lig'de 4 kez şampiyon olan 3. teknik adam olacak.

TARİHE GEÇMEK ÜZERE

Galatasaray Teknik Direktörü Buruk, şampiyonluğa ulaşması halinde Süper Lig'de üst üste 3 kez bunu başaran 4. teknik direktör unvanını alacak.

Sarı-kırmızılı ekibi son 2 sezonda şampiyonluğa taşıyan Buruk, bu sezon da kupayı kaldırırsa "üçleme" yapacak. Buruk, Brian Birch, Gordon Milne ve Fatih Terim'den sonra üst üste 3 kez şampiyonluk yaşayan dördüncü teknik direktör olacak.

İngiliz çalıştırıcı Birch, Galatasaray'ın başında 1970-71, 1971-72 ve 1972-73 sezonlarında, bir başka İngiliz Milne, Beşiktaş ile 1989-90, 1990-91 ve 1991-92 sezonlarında üst üste şampiyon oldu. Fatih Terim ise Galatasaray'ın başında 1996-2000 arasındaki 4 sezonda şampiyon olarak Türk futbolunda önemli bir başarıya imza attı.

Okan Buruk, Süper Lig'de futbolcu ve teknik adam olarak toplamda en fazla şampiyonluk yaşayan isim konumunda. Ligde futbolcu (7) ve teknik adamlık (3) kariyerinde en fazla şampiyonluk gören isim olan Okan Buruk, bu sezon da kupa kaldırırsa toplam şampiyonluk sayısını 11'e yükseltecek. Buruk'un hedefi ise ligde en çok şampiyonluk yaşayan teknik direktör olmak yani Terim'i geçmek.