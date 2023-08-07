Okan Buruk, Fatih Terim'in prensine kapıyı gösterdi! 5 milyon euroyu getiren imzayı attıracak

Galatasaray, beklentilerin altında kalan Berkan Kutlu'nun satışına 5 milyon euro civarında bir teklif gelmesi halinde onay verecek. Fatih Terim döneminin gözdelerinden olan milli futbolcu, Alanyaspor'dan 4 milyon euroya alınmıştı.

Süper Lig'in başlamasına sayılı günler kala Galatasaray'da yeni bir ayrılık kapıda. Sarı-kırmızılılar, 5 milyon euroluk teklif gelmesi halinde Berkan Kutlu'nun satışının önünü açacak.

OKAN BURUK'UN GÖZÜNE GİREMEDİ

Fatih Terim döneminin gözdelerinden olan Berkan Kutlu, deneyimli hocanın döneminde birçok maçta forma giymişti. Fanatik'in haberine göre, Okan Buruk döneminde rotasyonda kullanılan milli futbolcunun takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

78 MAÇTA FORMA GİYDİ

Berkan Kutlu kariyerinde Galatasaray formasıyla toplam 78 maçta forma giydi. Milli futbolcu bu karşılaşmalarda 1 gol ve 5 asistlik performans gösterdi.