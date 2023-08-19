Okan Buruk, Fatih Terim'in prensine acımadı! Süper Lig'de kalan Morutan'ın yeni adresi çok konuşulur

MKE Ankaragücü, Galatasaray'dan Olimpiu Moratan'ı kiralık olarak kadrosuna katıyor. İki kulüp yapılan görüşmelerde anlaşmaya vardı. Rumen futbolcu kısa süre içerisinde Ankara'ya giderek resmi imzayı atacak.