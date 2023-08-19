Okan Buruk, Fatih Terim'in prensine acımadı! Süper Lig'de kalan Morutan'ın yeni adresi çok konuşulur
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MKE Ankaragücü, Galatasaray'dan Olimpiu Moratan'ı kiralık olarak kadrosuna katıyor. İki kulüp yapılan görüşmelerde anlaşmaya vardı. Rumen futbolcu kısa süre içerisinde Ankara'ya giderek resmi imzayı atacak.
MKE Ankaragücü, Olimpiu Moratan'ın kiralık transferi konusunda Galatasaray ile anlaşma sağladı. Ankara'ya gidecek olan futbolcu, kısa süre içinde yeni takımının formasını giyecek.
8 KEZ SKOR KATKISI VERDİ
2021 yazında Galatasaray'a gelen Morutan, sarı-kırmızılı formayla 36 maça çıktı. Rumen futbolcu bu karşılaşmalarda 3 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.
PISA İLE 36 MAÇA ÇIKTI
Geçen sezonu Pisa'da geçiren Morutan, İtalyan ekibinde 36 maça çıktı. 24 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 6 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.
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