Okan Buruk, canlı yayında ayrılığı açıkladı

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, TV100 ekranlarında açıklamalarda bulundu. Buruk'un Muslera'nın takımdaki geleceğine ilişkin dikkat çeken sözler sarf etti.

"SEZON SONUNDA ÜLKESİNE DÖNMEK İSTİYOR"

Okan Buruk'un Muslera ile ilgili açıklamaları şöyle;

"Niyeti sezon sonu ülkesine dönmek. Çok profesyonel, çok çalışıyor. Bence oynar, devam eder. Benim görüşümü sorarsan kaleci olarak oynayabilecek özelliklere sahip. Geçen sene de bu sene ülkesine dönmek, bırakmak istiyordu. Ailesi orada. Çocukları, eşi orada. Ülkesine dönme düşüncesi var. Takım kaptanı. Takıma, camiaya hakim. Önemli bir karakter. Çok da iyi kaleci.

"KALECİ TRANSFERİ İÇİN ÇALIŞMAMIZ YOK"

Muslera gidince kaleci bulmak kolay değil. Ne kadar verip bir kaleci bulacaksınız. Aynı profesyonellikte, aynı karakterde, aynı aidiyette birini...Gerçekten iyi bir kaleci bulmak kolay değil. Fenerbahçe, 10 milyon Euro mu verdi Livakovic'e, 8-9 mu? yi para veriyorsun iyi kaleci için, bilemiyorsun da sana ne kadar adapte olacak. Şu an kaleci için herhangi bir transfer çalışmamız yok. Muslera bıraksa da kalsın isteriz ama onun amacı ülkesine dönmek. Ailesi orada. Çocuklar büyüyor, uzak kalınca özlem artıyor."