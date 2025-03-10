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Okan Buruk bir zamanlar vazgeçemediği yıldız futbolcunun varlığını bile unuttu

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Galatasaray'ın Alanyaspor'u 2-1 mağlup ettiği maçta Okan Buruk, Mertens'e süre vermedi. Belçikalı futbolcunun son haftalarda neredeyse hiç süre bulmaması dikkat çekti. Bu durum futbol yorumcuları Sergen Yalçın, Ümit Karan ve Tugay Kerimoğlu'nun da dikkatini çekti ve Okan Buruk'a Mertens için benzer sorular yönelttiler. Yorumcular, Mertens'in son haftalarda neden oynamadığını sorguladılar.

Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray, deplasmanda Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti. Okan Buruk karşılaşmada Mertens'e süre vermezken, Belçikalı futbolcunun son haftalarda neredeyse hiç süre bulmaması dikkat çekti.

MERTENS'İN KALEMİNİ KIRDI

Buruk, Süper Lig'in 22. haftasına kadar sadece 1 kez 64 dakikadan az sahada tuttuğu Mertens'e son haftalarda forma vermiyor. Alanyaspor maçında Belçikalı futbolcuya hiç süre vermeyen Buruk, Kasımpaşa ve Fenerbahçe maçlarında ise Mertens'i sadece 13 dakika sahada tuttu.

DİKKAT ÇEKTİ

Bu durum futbol yorumcularının da dikkatini çekti. Sergen Yalçın, Ümit Karan ve Tugay Kerimoğlu, Okan Buruk'a Mertens için benzer sorular yöneltti.

Bu 3 yorumcunun açıklamaları şöyle;

Ümit Karan: Okan Hocam sen Sara'dan 10 numarada olmayacağını öğrenemedin mi? Peki Mertens ile arandaki problem ne? Bilmediğimiz bir şey mi oldu? Mertens 3 haftadır dinleniyor.

Tugay Kerimoğlu: Soru şu; Mertens iki maçtır dinleniyor. Nedir, bir problemi mi var? Galatasaray'da oyun doldur boşalt gibi oynanmaya başladı. Alan Osimhen'e atmaya çalışıyor. Mertens neden oynamıyor bilmiyorum. 2 maç sonra Mertens kendini toparlayabilecek seviyede. Avrupa'nın olmaması sonrası burada Mertens'in dinlenme şansı da arttı.

Sergen Yalçın: Morata bana sorarsan çok Türkiye Ligi'nin oyuncusu gibi durmadı. Beni hiç tutmadı. Bu oyun iki 9 ile olmaz. Mertens diye bir adam var, nerede? Morata'nın yerine Mertens oynasa daha iyi değil mi?

Okan Buruk bir zamanlar vazgeçemediği yıldız futbolcunun varlığını bile unuttu
Haberler.com / Fadıl Aslan - Spor
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