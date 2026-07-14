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Okan Buruk: Biz aynı iştahla aynı Galatasaray ruhuyla sezona başladık

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, takımın dördüncü şampiyonluk hedefi için aynı konsantrasyon ve iştahla sezona başladığını söyledi.

GALATASARAY Teknik Direktörü Okan Buruk, "Galatasaray 4 sene arka arkaya şampiyon oldu. Bu sene aynı konsantrasyonu yakalayamayacak mı diye konuşuluyor. Artık dördüncü senede insanların da Galatasaray takımını, oyuncularını, teknik direktörünü, başkanımızı en iyi şekilde tanıması lazım. Biz aynı iştahla aynı Galatasaray ruhuyla sezona başladık" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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