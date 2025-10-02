Okan Buruk'a dikkat! Tarihi maçtan saatler sonra ortaya çıkan görüntü

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, sahasında İngiliz devi Liverpool'u 1-0 mağlup ederek tarihi bir galibiyet elde etti. Karşılaşmanın son anlarında Liverpool lehine verilen penaltı pozisyonu ise maça damga vurdu.

VAR İNCELEMESİNDE TRİBÜN ETKİSİ

Maçın bitimine dakikalar kala verilen penaltı için VAR incelemesi yapılırken, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un tribünlere dönerek baskı yapmaları için çağrıda bulunduğu anlar kameralarca kaydedildi. Bu görüntüler, maçın ardından ortaya çıktı ve sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

GALATASARAY ZAFERLE ÇIKTI

Tribünlerin de desteğiyle VAR incelemesinden Liverpool lehine karar çıkmadı ve Galatasaray sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla sarı-kırmızılılar Devler Ligi'nde ilk 3 puanını hanesine yazdırdı.