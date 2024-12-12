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Oğuzhan Akgün Süper Lig Kulüplerinin Radarında

Oğuzhan Akgün Süper Lig Kulüplerinin Radarında
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Nazillispor'un sağ kanat oyuncusu Oğuzhan Akgün, gösterdiği performansla Süper Lig ekiplerinin ilgisini çekti. Bu sezon 4 gol, 3 asistle dikkat çeken Akgün, bu hafta Karaman FK ile oynanacak maçı scout ekiplerine izletecek.

Nazillispor'un sağ kanat oyuncusu Oğuzhan Akgün'ün, birçok Süper Lig ekibinin radarına girdiği öğrenildi.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren Nazillispor'un formda futbolcusu Oğuzhan Akgün, gösterdiği performansla dikkat çekti. Sezon başında Sarıyer'den transfer edilen 23 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun, birçok Süper Lig ekibinin radarına girdiği de öğrenildi. Bu sezon siyah-beyazlı formayla takımına 4 gol, 3 asistlik katkı sağlayan Akgün, kritik puanlar kazanılmasında önemli rol oynadı.

Bu hafta sonu Nazillispor'un, Karaman FK ile oynayacağı karşılaşmayı Sivasspor, Alanyaspor ve 1. Lig temsilcisi Kocaelispor'un scout ekiplerinin de tribünden izleyeceği bildirildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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