Öğretmenler Arası Dostluk Maçı Buldan'da Gerçekleşti

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Buldan ve Güney ilçelerinde görev yapan öğretmenler, düzenlenen halı saha maçında dostluklarını pekiştirdi.

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Buldan ve Güney'de görev yapan öğretmenlerin katılımıyla Buldan Spor Salonunda düzenlenen öğretmenler arası voleybol dostluk müsabakası gerçekleştirildi. Müsabakaya katılan öğretmenlere günün anısına hazırlanan plaket, tişört ve madalyalar Buldan Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Tayfur Öztepe, Güney Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Bal ve Buldan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Vural tarafından takdim edildi. - DENİZLİ