Öğretmen hentbolcu Enes Gümüşok, başarılı sporcular yetiştirecek

Ardventure Hentbol Erkekler Süper Ligi ekibi Altınpost Giresun spor'un takım kaptanı Enes Gümüşok, hem öğretmen hem de hentbolcu olarak başarılı sporcular yetiştirmek istiyor.

İlkokulda beden eğitimi öğretmeni tarafından hentbola yönlendirilen 33 yaşındaki milli oyuncu Gümüşok, geçen sürede Türkiye'nin farklı kulüplerinde görev yaptı.

Gümüşok, 2019'da Ankara'da İncirli Şehit Hüdai Arslan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde beden eğitimi öğretmeni olarak başladığı görevini halen sürdürüyor.

Sporculuğu ve öğretmenliği ile öğrencilerine örnek olmayı amaçlayan Gümüşok, farklı branşlarda sporcu yetiştirmeye katkı sağlamaya çalışıyor.

Enes Gümüşok, AA muhabirine, hem spor hem de sevdiği mesleği yaptığını söyledi.

Öğrencilere kariyer anlamında rol model olduğunu ifade eden Gümüşok, bu nedenle dış görünüş ve davranış gibi unsurlara dikkat ettiğini belirtti.

Gümüşok, öğrencilerin kendisini sosyal medya ve maçlardan takip ettiğini aktararak, "Sosyal medyayı çok aktif kullanıyorlar, oradan takip ediyorlar. İnternet üzerinden ve TRT Spor Yıldız'dan maçlarımızı izliyorlar. Bu da bize karşı okulda öğrencilerle daha samimi bir bağ oluşturuyor." dedi.

Öğrencilere iyi örnek olabilmenin mutluluğunu dile getiren Gümüşok, onların da gelecekte hem spor hem de mesleklerini yapabileceklerini vurguladı.

"Öğretmenlik kutsal bir meslek ama spor da bizim işimiz"

Gümüşok, iki mesleği de birbirinden ayıramadığının altını çizerek, "Öğretmenlik kutsal bir meslek ama spor da bizim işimiz. Branşım da zaten beden eğitimi ve spor. Sporun her zaman içerisindeyiz. İlkokuldan beri sporun içindeyiz." diye konuştu.

Okulda kurdukları hentbol takımıyla çalışmaları sürdürdüklerini anlatan Gümüşok, "Ben de bilgi ve birikimimi çocuklara aktarıyorum, onlar da ellerinden geldiği kadar gösterdiklerimizi, öğrettiklerimizi uygulamaya çalışıyorlar." ifadelerini kullandı.

Enes Gümüşok, kendisini spora kazandıran öğretmeni Mustafa Serdaroğlu'na teşekkür ederek, "Ben de onun bir öğrencisi olarak onun kadar bu ülkeye sporcu kazandırabilir miyim? Tek amacımız çeşitli branşlarda sporcular kazandırıp ülke için hizmet etmelerini sağlamak." dedi.

Ankara ve Giresun arasında yoğun bir tempoda çalıştığını belirten Gümüşok, sözlerini şöyle tamamladı:

"Hem okula gidiyorum, hem de Giresun'da takım arkadaşlarımızla idmanlarımızı yapıyoruz. Maç oynuyoruz, zor bir durum ama bir şekilde idare edebiliyoruz. Bu zorluğun üstesinden gelebilmenin nedeni aslında sağlıklı bir yaşam. Sporculuk, öğretmenlik bunlar hep sağlıklı bir yaşam, uyku düzeni ve beslenme gerektiriyor. Kendimize bakmazsak bu zor tempolarda sakatlıklar olabilir ama Allah'a şükür şu ana kadar bir sıkıntı yaşamadım."