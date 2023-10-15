OGM Ormanspor, İlkem Yapı Tarsusspor'u deplasmanda mağlup etti
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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında OGM Ormanspor, deplasmanda İlkem Yapı Tarsusspor'u 78-77 yendi.
Salon: Servet Tazegül
Hakemler: Kerem Yılmaz, Uğur Yüksel, Mustafa Çeltiker
İlkem Yapı Tarsusspor: Reed 8, Kübra Erat 8, Bogicevic 18, Cave 21, Robinson 19, Işılay Eğin, Yağmur Bul, Aysude Yıldıztekin, Merve Uygül, Büşra Akgün 3
OGM Ormanspor: Sutton 7, Gökşen Fitik 20, Amaral 21, Onyenwere 12, Esra Ural Topuz 10, Katanic 8, Banu Şimşek, Ceylin Beyza Altunpa, Doğa Adıcan
1. Periyot: 25-21
Devre: 47-43
3. Periyot: 68-60
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında OGM Ormanspor, deplasmanda İlkem Yapı Tarsusspor'u 78-77 yendi.
Kaynak: AA / Spor