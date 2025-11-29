OGM Ormanspor, Dardanel Çanakkale'yi 83-63 ile Geçti
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında OGM Ormanspor, Dardanel Çanakkale Belediyespor'u 83-63 yenerek sezonun 2. galibiyetini aldı. Dardanel Çanakkale ise 6. mağlubiyetini yaşadı.
Salon: M. Sait Zarifoğlu
Hakemler: Ozan Gönen, Mustafa Çeltiker, İsmail Bayram
OGM Ormanspor: Gamze Takmaz 6, Duygu Özen 10, Kübra Erat 11, Shields 12, Anigwe 23, Damla Gezgin 9, Fraser 7, Banu Şimşek 5, Melisa Dönmez, Yağmur Güvercin
Dardanel Çanakkale Belediyespor : Meryem Gültekin 8, Dilara Tongar 14, Simge Tokmak 9, Başak Altunbey 6, Wallace 17, Saliha Mandıracı 3, Elif Emirtekin 3, Nisa Yalçın, Reyyan Yiğit 3, Dilasu Engin
1. Periyot: 26-14
Devre: 44-25
3. Periyot: 70-43
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında OGM Ormanspor, sahasında Dardanel Çanakkale Belediyespor'u 83-63 yendi.
OGM Ormanspor, sezondaki 2'nci galibiyetini alırken Dardanel Çanakkale Belediyespor, 6'ncı mağlubiyetini yaşadı.