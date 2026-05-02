Haberler

OGM Ormanspor: 121-119

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Ligi'nde play-off çeyrek final serisindeki ikinci maçta OGM Ormanspor'u taraftarı önünde dört uzatmaya giden tarihi maçta 121-119 mağlup eden Göztepe seriyi 2-0'a getirerek adını yarı finale yazdırdı.

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Ligi'nde play-off çeyrek final serisindeki ikinci maçta OGM Ormanspor'u taraftarı önünde dört uzatmaya giden tarihi maçta 121-119 mağlup eden Göztepe seriyi 2-0'a getirerek adını yarı finale yazdırdı. Seride ilk maçı deplasmanda iki uzatmada 92-90 kazanan İzmir temsilcisi, Bornova Altındağ Spor Kompleksi'nde oynanan rövanşta ilk periyodu 22 sayı farkla 34-12 önde geçmesine rağmen rakibine yakalandı. İlk yarı 47-43, üçüncü periyot 70-71 geçildi. Normal süre iki takım da son hücumlardan yararlanamayınca 85-85 tamamlandı. 5 dakikalık ilk uzatma 91-91, ikinci uzatma Ormanspor'dan Koray'ın bitime 3 saniye kala üçlüğüyle 98-98 geçildi. Üçüncü uzatma konuk takımdan Wright'ın üçlüğüyle 108-108 bitti. Dördüncü uzatmada Göztepeli Barnes son saniye basketiyle takımına 121-119'luk galibiyet ve turu getirdi.

En son 2002-2003 sezonunda yer aldığı Süper Lig'e 23 yıl sonra bir adım daha yaklaşan Göztepe'nin yarı final serisindeki rakibi TED Ankara Kolejliler'i 2-0'la geçen Parmos Bordo BK oldu. İki galibiyete ulaşan tarafın Süper Lig yarışında finale çıkacağı seri normal sezonu şampiyon Çayırova Belediyespor'un ardından ikinci sırada bitiren Bandırma temsilcisi Bordo'nun ev sahipliğinde başlayacak. Seride ikinci maç İzmir'de, gerek olması durumunda üçüncü maç da Bandırma'da yapılacak. Göz-Göz normal sezonun ilk haftasında evinde 77-70 yendiği Bordo BK'ya rövanşta 103-67 yenilmişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Amedspor tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükseldi

Amedspor Süper Lig'e yükseldi

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Amedspor'dan tarihi başarı! 4 farklı hoca ile çalışarak Süper Lig'e çıktılar

Böylesi 40 yılda bir görülür! Amedspor inanılmazı başardı

İstanbul’da kan donduran olay: Kayınvalide gelinini öldürdü

Kayınvalide gelinine kurşun yağdırdı
Türk siyasetinde Süleyman Soylu dönemi kapanıyor: 'Veleddalin amin' diyeceğim

Türk siyasetinde Soylu dönemi kapanıyor: 'Veleddalin amin' diyeceğim
İstanbul’da yine bir 'Fahiş fiyat' skandalı: Haliç'te turiste 7 bin 100 TL berber faturası kesildi

Berberden turiste görülmemiş tuzak! Adisyon değil "servet" listesi
Amedspor'dan tarihi başarı! 4 farklı hoca ile çalışarak Süper Lig'e çıktılar

Böylesi 40 yılda bir görülür! Amedspor inanılmazı başardı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 3 çocuk çağrılarımızın haklılığı ispat edilmiş oldu

Erdoğan "maalesef" diyerek açıkladı: Haklılığımız ispat edilmiş oldu
Azerbaycan, Avrupa Birliği'ne nota verdi

Aliyev'i küplere bindiren karar! Avrupa Birliği'ne nota verdi