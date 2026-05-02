OGM Ormanspor: 121-119

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Ligi'nde play-off çeyrek final serisindeki ikinci maçta OGM Ormanspor'u taraftarı önünde dört uzatmaya giden tarihi maçta 121-119 mağlup eden Göztepe seriyi 2-0'a getirerek adını yarı finale yazdırdı. Seride ilk maçı deplasmanda iki uzatmada 92-90 kazanan İzmir temsilcisi, Bornova Altındağ Spor Kompleksi'nde oynanan rövanşta ilk periyodu 22 sayı farkla 34-12 önde geçmesine rağmen rakibine yakalandı. İlk yarı 47-43, üçüncü periyot 70-71 geçildi. Normal süre iki takım da son hücumlardan yararlanamayınca 85-85 tamamlandı. 5 dakikalık ilk uzatma 91-91, ikinci uzatma Ormanspor'dan Koray'ın bitime 3 saniye kala üçlüğüyle 98-98 geçildi. Üçüncü uzatma konuk takımdan Wright'ın üçlüğüyle 108-108 bitti. Dördüncü uzatmada Göztepeli Barnes son saniye basketiyle takımına 121-119'luk galibiyet ve turu getirdi.

En son 2002-2003 sezonunda yer aldığı Süper Lig'e 23 yıl sonra bir adım daha yaklaşan Göztepe'nin yarı final serisindeki rakibi TED Ankara Kolejliler'i 2-0'la geçen Parmos Bordo BK oldu. İki galibiyete ulaşan tarafın Süper Lig yarışında finale çıkacağı seri normal sezonu şampiyon Çayırova Belediyespor'un ardından ikinci sırada bitiren Bandırma temsilcisi Bordo'nun ev sahipliğinde başlayacak. Seride ikinci maç İzmir'de, gerek olması durumunda üçüncü maç da Bandırma'da yapılacak. Göz-Göz normal sezonun ilk haftasında evinde 77-70 yendiği Bordo BK'ya rövanşta 103-67 yenilmişti.

