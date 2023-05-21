Yapılacak teklif dudak uçuklatır! İtalyan devi, Salih Özcan'ı radarına aldı

Serie A ekibi Roma, Borussia Dortmund forması giyen Salih Özcan'ı gündemine aldı. İtalya devi, 25 yaşındaki futbolcuya 35 milyon euro teklif edecek.

Gelecek sezon hazırlıklarına başlayan Roma, Borussia Dortmund forması giyen milli oyuncu Salih Özcan'ı gündemine aldı.

35 MİLYON EURO TEKLİF EDECEKLER

İtalyan basınında yer alan habere göre, İtalyan devinin orta saha transferi için Borussia Dortmund forması giyen Salih Özcan ve Atletico Madrid forması giyen Geoffrey Kondogbia için girişimde bulunulacağı öne sürüldü. Roma kulübünün Salih Özcan için Dortmund'a 35 milyon Euro teklif vereceği öne sürüldü. Alman ekibinin Salih Özcan için gelecek teklifleri değerlendirebileceği vurgulandı.

DORTMUND PERFORMANSI

Alman devi Borussia Dortmund ile bu sezon toplamda 35 maça çıkan milli oyuncu gol atamazken sadece 2 asist kaydetti.