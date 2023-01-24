Fenerbahçe'nin yıldızı çöküşe geçti, Jesus gündem oldu! Taraftarlar tek bir şeyi sorguluyor

Süper Lig'in ilk haftalarında göstermiş olduğu performansla oldukça beğeni toplayan ve Fenerbahçe taraftarının gönlünde taht kuran Crespo'nun son zamanlardaki düşüşü gözlerden kaçmıyor. Son olarak Ümraniyespor karşısındaki zayıf performansıyla gündeme gelen futbolcu, sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu. Taraftarlar özellikle Jorge Jesus'un Crespo'yu kötü performansına rağmen oynatmasına tepki göstererek, Portekizli hocanın forma adaletini sorguladı.

Son haftalarda eleştirilerin hedefinde olan Crespo, Ümraniyespor karşısındaki performansıyla da hayal kırıklığı yarattı. Jorge Jesus, Portekizli orta sahanın yerine 46'da Emre Mor'u oyuna aldı. Bu sezon 26 karşılaşmada 2 gol ve 3 asistle katkı veren Crespo, son maçlardaki performansıyla taraftarlardan oldukça tepki aldı.

ESKİ PERFORMANSINDAN ESER KALMADI

İki ay öncesine kadar takımın kilit ismi olarak gösterilen oynadığı futbolla parmak ısırtan Miguel Crespo, inanılmaz bir çöküş yaşıyor. Gol atan, attıran yaptığı presle rakiplerin orta sahada oyun kurmasına engel olan Crespo'nun yerinde adeta yeller esiyor.

TWİTTER'DA TT OLDU

Crespo'daki bu sert düşüş maçtan sonra sosyal medyada çok konuşuldu. Crespo başlığı Twitter'da TT olurken, 26 yaşındaki futbolcuya futbolseverler tarafından yüzlerce yorum yapıldı. Taraftarlar yaptıkları yorumlarda Jesus'un forma adaleti sağlayamadığını belirttiler.