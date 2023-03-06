Antalyasporlu hocadan maç sonu ilginç açıklama: Komedi filmi gibiydi, goller çok komikti

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasının kapanış maçında Kasımpaşa, Antalyaspor'u 3-1'lik skorla mağlup etti. Antalyaspor'da Teknik Sorumlu, Alfons Groenendijk maç sonunda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"TAKIMA SİNİRLİYİM"

Groenendijk, "Kendi kendimize attırdıgımız 3 golle yenildik. Komedi filmi gibi. Çok komik, hatta trajikomik goller yedik. Kabul edilemez, tolere edilemez gollerdi. Bu nedenle takımıma sinirliyim. Bu mağlubiyeti unutup, yola devam etmemiz gerekiyor. Cuma günü Kayserispor ile sahamızda maçımız var. Burada yenilgiyi hak ettik. Sahada kazanmak için mücadele eden oyuncu grubuna ihtiyacım var. En azından maç kaybettirmeyecek oyuncu grubuna ihtiyacım var. Futbol, kazanma odaklı bir spordur. Sahada kazanmadıkça bu durumdan kurtulmamız zor görünüyor" ifadelerini kullandı.