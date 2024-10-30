Nuri Şahin'in takımı Borussia Dortmund'a bir şok daha

Almanya Kupası 2. tur maçında Wolfsburg, uzatmalara giden maçta Nuri Şahin'in takımı Borussia Dortmund'u 1-0 mağlup etti ve adını bir üst tura yazdırdı.

KÖTÜ GİDİŞAT SÜRÜYOR

Normal süresi 0-0 biten maçın 117. dakikasında Wolfsburg, Jonas Wind'in attığı golle 1-0 öne geçti. Maçta başka gol çıkmadı ve ev sahibi ekip mücadeleyi 1-0 kazandı.

Bundesliga'da istediği sonuçları alamayan ve 13 puanla 7. sırada bulunan Nuri Şahin'in takımı kupaya da veda ederek kötü gidişini sürdürdü.