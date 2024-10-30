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Nuri Şahin'in takımı Borussia Dortmund'a bir şok daha

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Almanya Kupası 2. tur maçında Wolfsburg, uzatmalara giden maçta Nuri Şahin'in takımı Borussia Dortmund'u 1-0 yendi ve bir üst tura çıktı. Bundesliga'da istediği sonuçları alamayan ve 13 puanla 7. sırada bulunan Nuri Şahin'in takımı, kupaya da veda ederek kötü gidişini sürdürdü.

Almanya Kupası 2. tur maçında Wolfsburg, uzatmalara giden maçta Nuri Şahin'in takımı Borussia Dortmund'u 1-0 mağlup etti ve adını bir üst tura yazdırdı.

KÖTÜ GİDİŞAT SÜRÜYOR

Normal süresi 0-0 biten maçın 117. dakikasında Wolfsburg, Jonas Wind'in attığı golle 1-0 öne geçti. Maçta başka gol çıkmadı ve ev sahibi ekip mücadeleyi 1-0 kazandı.

Bundesliga'da istediği sonuçları alamayan ve 13 puanla 7. sırada bulunan Nuri Şahin'in takımı kupaya da veda ederek kötü gidişini sürdürdü.

Nuri Şahin'in takımı Borussia Dortmund'a bir şok daha
Haberler.com / Abdurrahim Efe - Spor

Borussia Dortmund Bundesliga Nuri Şahin Spor

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Yorumlar (1)

veli İdi:

Sergen’in ahı tuttu gibi :)

17
6
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